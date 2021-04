Actualidade

O regresso de Pizzi é a única novidade na lista de convocados do Benfica para o jogo de sábado, no estádio do Paços de Ferreira, da 26.ª jornada da I Liga de futebol, informou hoje o clube lisboeta.

O médio internacional português falhou na segunda-feira o jogo entre Benfica e Marítimo, que os 'encarnados' venceram por 1-0, no Estádio da Luz, por se encontrar a cumprir suspensão, após ter completado uma série de cinco cartões amarelos.

Nas opções para o jogo de sábado, Jorge Jesus manteve os 20 escolhidos para a ronda anterior, promovendo apenas a entrada de Pizzi, numa lista ainda sem André Almeida, num processo longo de recuperação a uma dupla rotura de ligamentos.