Moçambique/Ataques

A violência em Cabo Delgado e o atraso das operações das petrolíferas que exploram o gás natural da zona pode custar ao Governo moçambicano 2,5 mil milhões de dólares (2,1 mil milhões de euros) nos 25 anos de concessão.

"De acordo com um relatório preparado pelo Ministério da Economia e Finanças de Moçambique, num cenário de um atraso de 18 meses e aumento das despesas de investimento em 20% nas exportações de gás da Área 1, haverá uma redução da receita do Governo na ordem dos 6%, quase 2,5 mil milhões de dólares durante os 25 anos de vida do projeto", dizem os consultores da NKC African Economics.

Numa análise especial à violência em Cabo Delgado, enviada aos investidores e a que a Lusa teve acesso, estes analistas da filial africana da Oxford Economics escrevem que "o atraso no início das exportações de gás natural liquefeito da Área 1 vai não apenas atrasar os benefícios económicos resultantes destas exportações, mas também reduzir as receitas governamentais".