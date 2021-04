Covid-19

A ministra da Saúde afirmou hoje que a testagem à covid-19 está em "valores semelhantes" aos de janeiro, no pico da terceira vaga da pandemia, tendo-se realizado só na quinta-feira mais de 72 mil testes.

"Nós conseguimos ter ontem [quinta-feira] o 11.º dia com mais testes desde o início da pandemia [em março de 2020]", disse Marta Temido aos jornalistas, à margem de um processo de testagem de trabalhadores agrícolas, na Quinta do Carvalhal, em Odemira, onde estiveram também presentes a ministra da Agricultura, Maria do Céu Antunes, e o Secretário de Estado Adjunto e da Defesa Nacional, Jorge Seguro Sanches.

Marta Temido frisou que conseguiram "num só dia" ultrapassar os 77 mil testes, recordando que o maior número de testes foi realizado no dia 22 de janeiro, quando Portugal estava "no pico da terceira vaga".