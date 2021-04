Moçambique/Ataques

Analistas consideraram que a ausência da Presidente tanzaniana na cimeira de quinta-feira em Maputo sobre a violência em Cabo Delgado "alimenta as especulações de um ressentimento escondido", mas deve ser compreendida no "contexto da transição" em curso naquele país.

O Ministério dos Negócios Estrangeiros e Cooperação de Moçambique tinha anunciado a presença da nova Presidente da Tanzânia, Samia Suluhu Hassan, na cimeira realizada na quinta-feira em Maputo para discutir o combate aos grupos armados na província de Cabo Delgado, norte do país, mas a Presidência da República de Moçambique disse depois que a estadista seria representada pelo presidente da Região Autónoma de Zanzibar, um arquipélago tanzaniano no Oceano Índico.

A Tanzânia partilha uma extensa linha de fronteira com Moçambique, principalmente na província de Cabo Delgado, e conta com uma forte presença de grupos com fortes laços etnolinguísticos com comunidades do norte de Moçambique, principalmente dos distritos mais assolados pela violência armada na região.