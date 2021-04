Actualidade

O treinador do Benfica, Jorge Jesus, assumiu hoje que preferia continuar nas competições europeias de futebol na presente temporada, ainda que isso lhe custasse ter menos tempo de recuperação entre os jogos.

Questionado na conferência de imprensa de antevisão do encontro com o Paços de Ferreira, da 26.ª jornada da I Liga, sobre se o FC Porto está mais fragilizado do que os rivais por ter de jogar também durante a semana, para a Liga dos Campeões, o técnico admitiu que "é verdade", mas lembrou que esse é "o preço de estar numa equipa grande".