Operação Marques

O juiz Ivo Rosa não encontrou ilegalidades praticados pelo ex-primeiro-ministro José Sócrates no concurso da linha ferroviária de alta velocidade Poceirão/Caia (TGV) e o mesmo se aplica à sua alegada intervenção no caso Parque Escolar.

Ivo Rosa concluiu no despacho instrutório da Operação Marquês, cuja leitura é hoje realizada no Campus da Justiça, em Lisboa, que não ficou provado que Sócrates tivesse qualquer intervenção junto dos ministros das Obras Públicas e das Finanças, bem como junto do jurí do concurso, para adjudicação da empreeitada em causa.

Seis anos após ter sido detido no aeroporto de Lisboa, o ex-primeiro-ministro José Sócrates e os outros 27 arguidos da Operação Marquês sabem hoje se vão a julgamento e por que crimes serão pronunciados.