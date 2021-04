Operação Marquês

O ex-primeiro-ministro José Sócrates disse hoje que se vai defender dos crimes de branqueamento de capitais pelos quais vai a julgamento no âmbito do processo Operação Marquês, afirmando que não são verdadeiros.

"O juiz decidiu levar-me a julgamento por três crimes de branqueamento e eu quero dizer em primeiro lugar que isso não é verdade e que me vou defender", afirmou José Sócrates à saída do Campus da Justiça, no final da leitura da decisão instrutória.

O antigo chefe de Governo (entre 2005 e 2011) e o empresário Carlos Santos Silva vão a julgamento no processo Operação Marquês por branqueamento de capitais e outros crimes de falsificação de documentos.