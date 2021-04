Actualidade

O primeiro comboio elétrico, de serviço regional, a circular na Linha do Minho, parte da estação de Valença às 05:55 de dia 25 com destino ao Porto, passando por Viana do Castelo, disse hoje fonte da CP.

Em sentido inverso, adiantou à agência Lusa a fonte da CP-Comboios de Portugal, às 06:00 parte da estação da Campanhã, no Porto, "um comboio que entra, às 07:20, no novo troço eletrificado em Viana do Castelo e chega a Valença às 08:01".

O secretário de Estado das Infraestruturas, Jorge Delgado, anunciou hoje que começam no dia 25 de abril as primeiras circulações no troço Viana do Castelo e Valença, cuja modernização e eletrificação acabou no final de 2020, início de 2021, num investimento de 18 milhões de euros.