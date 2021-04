Covid-19

O Governo cabo-verdiano assumiu hoje que a recessão económica de 14,8% em 2020, devido à pandemia de covid-19, colocou o rácio da dívida pública num máximo histórico de quase 155% do Produto Interno Bruto (PIB).

Numa reação a notícias publicadas nos últimos dias em Cabo Verde, sobre a evolução da dívida pública, o Governo afirma que "em momento algum" deixou de levar em conta o "aumento da dívida pública provocado pela pandemia da covid-19" e que apresentou até agora "os valores mais atualizados".

No início de março, e conforme previsão adotada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), o Governo apontava uma quebra do PIB cabo-verdiano de 14% em 2020, o que corresponderia por seu turno a um rácio do 'stock' da dívida pública a 151,1% do PIB.