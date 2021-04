Operação Marquês

O advogado do ex-administrador do grupo Lena Joaquim Barroca admitiu hoje que "a seu tempo" o seu cliente processe o Estado depois de não ter sido pronunciado pelos crimes que lhe eram imputados na Operação Marquês.

"O problema é que o Ministério Público (MP) divagou, na acusação deduziu suposições, divagou, divagou... criou ilusões e agora, quais foram as consequências? O senhor Joaquim Barroca arrasado pessoalmente, civicamente, profissionalmente. As sociedades do grupo Lena arruinadas. A seu tempo tal questão terá que ser ponderada. Todos estes comportamentos têm que ser controlados. Do ponto de vista de rigor jurídico processual. Acho que é tempo de acabarmos com a tese de que a culpa pode morrer solteira", disse o advogado Castanheira Neves.

Segundo o advogado tal deverá acontecer depois de conhecido o resultado do recurso que o MP anunciou que iria apresentar no Tribunal da Relação.