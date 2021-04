Operação Marquês

O presidente do Chega, André Ventura, manifestou hoje um "sentimento de revolta e frustração" pela decisão instrutória do juíz Ivo Rosa que ilibou o ex-primeiro-ministro José Sócrates dos crimes de corrupção no processo Operação Marquês.

"É evidente, perante todos, que a decisão que hoje foi conhecida, de deixar cair os crimes de corrupção ligados a José Sócrates, muitos deles por razões de prescrição, causa-nos enorme perplexidade, sentimento de revolta e de frustração. É um ultraje o que hoje aconteceu. É mais um tiro no edifício do Estado de Direito, na crença da democracia em Portugal e um enorme aumento de frustração e revolta dos cidadãos face à nossa democracia, que, de facto, está doente", disse André Ventura.

Numa declaração em vídeo divulgada à imprensa, André Ventura considerou que está hoje em causa "um sentimento de vergonha nacional, perante um antigo primeiro-ministro" que tinha "despesas inqualificáveis, formas e fontes de fortuna incompreendidas por todo o cidadão, face à vida que fazia --, e, ainda assim, a Justiça deixa-o escapar".