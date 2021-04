Actualidade

A seleção portuguesa feminina de futebol perdeu hoje 1-0 na receção à congénere da Rússia, em jogo da primeira mão do 'play-off' de acesso ao Campeonato da Europa Inglaterra2022, disputado no Estádio do Restelo.

Depois do nulo verificado ao intervalo, as russas entraram melhor na segunda parte e adiantaram-se logo aos 51 minutos, através de Nelli Korovkina, que beneficiou ainda de uma intervenção menos feliz da guarda-redes lusa Patrícia Morais.

Portugal disputa a segunda mão na próxima terça-feira, na Spasan Arena, de Moscovo.