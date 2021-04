Óbito/Jorge Coelho

O chefe de Estado, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Assembleia da República, Ferro Rodrigues, e o primeiro-ministro, António Costa, estiveram hoje presentes no velório do antigo dirigente e ministro socialista Jorge Coelho.

Jorge Coelho, que atualmente se dedicava à atividade empresarial e que estava há vários anos afastado da vida política ativa, faleceu na quarta-feira, aos 66 anos, na Figueira da Foz, distrito de Coimbra, vítima de ataque cardíaco fulminante.

Pelo velório de Jorge Coelho, na Basílica da Estrela, em Lisboa, além de cerca de uma centena de atuais e ex-dirigentes do PS e de alguns destacados membros do PSD, marcaram presença o antigo chefe de Estado Ramalho Eanes, assim como figuras de diversos setores de atividade, como o presidente da Mota-Engil, António Mota, o grão-mestre do Grande Oriente Lusitano, Fernando Lima, ou os presidentes do Sporting e do Benfica, respetivamente Frederico Varandas e Luís Filipe Vieira.