Actualidade

O Portimonense venceu hoje o Vitória de Guimarães por 3-0, em jogo de abertura da 26.ª jornada da I Liga de futebol, com Bino Maçães a estrear-se no banco dos vimaranenses com uma derrota.

A jogar em casa, o Portimonense adiantou-se no marcador com um golo do defesa brasileiro Lucas Possignolo, aos cinco minutos. Na segunda parte, o médio canarinho Dener ampliou a vantagem, aos 64, de grande penalidade, com Beto a fazer o terceiro aos 67.

Com esta vitória, a segunda consecutiva no campeonato, o Portimonenses está em nono lugar, com 29 pontos, enquanto o Vitória de Guimarães, que estreou Bino Maçães como treinador, o seu terceiro na época, somou a quinta derrota seguida na I Liga e está em sexto, com 35.