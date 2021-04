Actualidade

O rapper DMX, uma das figuras mais sombrias do hip-hop devido ao rap feroz com que registava a violência urbana, morreu hoje num hospital nova-iorquino, após uma semana de hospitalização na sequência de um enfarte. Tinha 50 anos.

DMX, de verdadeiro nome Earl Simmons, era uma das grandes figuras do hip-hop dos anos 90 e início dos anos 2000, com temas como "X Gon' Give It To Ya" ou "Party Up".

"Earl era um lutador que se bateu até ao fim", disse a família em comunicado.