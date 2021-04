Covid-19

O Brasil somou 3.693 mortos e 93.317 casos de covid-19 nas últimas 24 horas, naquele que é o segundo dia com mais infeções pelo novo coronavírus desde o início da pandemia, informou hoje o executivo.

O dia em que o país sul-americano registou mais diagnósticos da doença num só dia ocorreu em 25 de março, quando 100.158 pessoas foram diagnosticadas com a covid-19.

No total, o Brasil, com 212 milhões de habitantes, concentra 348.718 vítimas mortais e 13.373.174 casos desde que a pandemia chegou ao país, em fevereiro do ano passado, segundo o último boletim epidemiológico difundido pelo Ministério da Saúde.