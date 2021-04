Óbito/Príncipe Filipe

O Presidente brasileiro enviou na sexta-feira uma mensagem de condolências a Isabel II, rainha do Reino Unido, após o falecimento do seu marido, o príncipe Filipe Mountbatten.

"O Governo e o povo brasileiros solidarizam-se com a rainha Elizabete II, a sua família e o povo do Reino Unido neste momento de luto dos britânicos pela perda do duque de Edimburgo. O Presidente, Jair Bolsonaro, enviou mensagem de condolências", informou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil em comunicado.

Philip Mountbatten, duque de Edimburgo, morreu na sexta-feira, aos 99 anos, anunciou o Palácio de Buckingham.