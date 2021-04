Covid-19

O Peru registou 307 mortos nas últimas 24 horas, alguns durante um processo de mudança do sistema de oxigenação em hospitais em Talara,de acordo com fontes oficiais.

O Peru contabilizou até agora 54.285 mortos e 1.626.519 infestados, depois de nas últimas 24 horas ter identificado 5.305 casos.

A situação crítica que o sistema de saúde enfrenta em muitas cidades do país traduziu-se nestas mortes em hospitais da Segurança Social e do Ministério da Saúde em Talara, no norte do país.