Actualidade

O cardeal Tolentino de Mendonça vai presidir, em maio, à primeira peregrinação internacional aniversária, em Fátima, sendo a primeira vez que celebra naquele Santuário desde que foi nomeado bispo e depois cardeal, foi hoje anunciado.

Numa informação disponibilizada no seu sítio na internet, o santuário, no distrito de Santarém, explica que as três principais peregrinações internacionais aniversárias no Santuário de Fátima, em maio, agosto e outubro, vão ser presididas por três cardeais de diferentes países.

Segundo adianta, o cardeal português Tolentino de Mendonça presidirá à peregrinação de maio, enquanto a peregrinação de agosto será presidida pelo arcebispo e cardeal do Luxemburgo Jean-Claude Hollerich.