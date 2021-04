Actualidade

Marisa Liz, Aurea, Pedro Abrunhosa, André Sardet e o grupo de fados conimbricense àCapella participam, na quarta-feira, na sessão de apresentação da candidatura de Coimbra a Capital Europeia da Cultura 2027.

Os promotores explicam que o evento é físico, mas que, devido ao atual contexto de pandemia, não terá público presencial, sendo transmitido nas redes sociais da autarquia e da candidatura Coimbra 2027.

"A Manuel Machado, presidente da Câmara de Coimbra, Carina Gomes, vereadora da Cultura e Turismo, e Luís de Matos, coordenador do Grupo de Trabalho da candidatura, juntam-se as vozes e a energia de Marisa Liz (acompanhada por Tiago Pais Dias), Aurea, Pedro Abrunhosa e André Sardet, além do grupo de fados conimbricense àCapella", é referido numa nota de imprensa.