Operação Marquês

O juiz de instrução da "Operação Marquês" considerou "insuficientes" os indícios de que um ex-administrador do Grupo Lena tenha corrompido José Sócrates em atos ligados ao concurso do TGV e na diplomacia económica em favor de interesses daquele grupo.

Segundo o despacho de juiz Ivo Rosa, divulgado na sexta-feira, "não se mostra indiciada a existência de uma promessa de vantagem por parte do arguido Joaquim Barroca e de uma aceitação ou solicitação de vantagem por banda de Sócrates, enquanto primeiro-ministro, para a prática de atos relacionados com o concurso TGV e com a diplomacia económica em favor dos interesses do Grupo Lena e do arguido Joaquim Barroca".

O juiz entendeu que não se mostra indiciado, também, a entrega de 3.368.000 euros quanto ao programa Mission Villanueva, na Venezuela, e 1.468.425 euros quanto ao concurso TGV por parte do ex-administrador do Grupo Lena Joaquim Barroca ao então primeiro-ministro.