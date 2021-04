Actualidade

Paris, 10 abr 2021 (Lusa) - Durante mais de duas horas, centenas de pessoas passaram na igreja de Notre Dame, em Pontoise, na região parisiense, para prestar homenagem a Carlos Soares, lusodescendente morto na semana passada por uma bala perdida.

"O Carlos era de Pontoise e uma personalidade da nossa cidade, muito apreciado por toda a gente. Toda a cidade está completamente chocada", disse Stéphanie Von Euw, presidente da Câmara Municipal de Pontoise, em declarações à agência Lusa.

A comunidade portuguesa da região, assim como os amigos do bairro de Marcouville, de onde Carlos era originário e onde na semana passada foi mortalmente baleado, passaram hoje de manhã na igreja de Notre Dame para mostrar solidariedade com a família do português de 34 anos.