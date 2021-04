Actualidade

O AJM/FC Porto ficou hoje a um triunfo de se sagrar pela primeira vez campeão português de voleibol feminino, depois de vencer em casa o Leixões, por 3-1, no segundo jogo da final.

Depois de ter vencido em Matosinhos, por 3-2, na abertura da final, o conjunto 'azul e branco' voltou a triunfar, por 20-25, 25-21, 25-14 e 25-16.

O AJM/FC Porto pode garantir já no domingo o título, caso derrote de novo o Leixões, que venceu as três últimas edições da prova e é recordista de triunfos, com 17 cetros.