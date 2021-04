Actualidade

Meia centena de missionários brasileiros afetos à antiga liderança da Igreja Universal do Reino de Deus (IURD) em Angola estão a ser notificados para abandonar o país no prazo de oito dias, noticia o Jornal de Angola.

A informação foi avançada ao jornal pelo porta-voz do Serviço de Migração e Estrangeiros (SME), que justificou a decisão com a situação migratória irregular dos missionários.

O comissário Simão Milagre indicou que o SME recebeu da Igreja Universal do Reino de Deus em Angola uma lista com 51 missionários brasileiros com vistos de permanência no país caducados.