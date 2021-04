Actualidade

Oito instituições nacionais e regionais assinaram hoje, na cidade da Horta, nos Açores, um memorando de entendimento com vista à criação do consórcio que iá gerir o Observatório do Atlântico.

"O consórcio dará atenção particular ao mar profundo, cujo acesso, como sabemos, é privilegiado, aqui nos Açores e na Madeira, e cuja diversidade submarina é particularmente atrativa, com os seus montes submarinos, fontes hidrotermais, sulfuretos maciços, sistemas meso-pelágicos e planícies abissais", explicou, na ocasião, o ministro do Mar, Ricardo Serrão Santos, que também subscreveu o acordo.

No seu entender, existe nos Açores "uma longa tradição, e até uma certa liderança mundial, no conhecimento produzido no contexto do mar profundo", por via do trabalho desenvolvido pelos investigadores associados à Universidade dos Açores, cujo conhecimento tem sido reconhecido a nível internacional.