Actualidade

O treinador do Sporting, Rúben Amorim, considerou hoje que os 'leões' estão a melhorar o rendimento na I Liga portuguesa de futebol, apesar do empate no último jogo, em antevisão ao duelo com o Famalicão, da 26.ª jornada.

"Podemos alcançar uma marca interessante da melhor série sem perder do clube. Estamos a fazer um excelente campeonato. A meu ver, estamos a melhorar, concordem ou não. É continuar esse caminho e voltar a ganhar. Esse é o nosso remédio e não podemos olhar para outros resultados, porque só dependemos de nós", realçou.

O técnico da equipa lisboeta falava em conferência de imprensa realizada no auditório do Estádio José Alvalade, onde afirmou que sente a equipa bem para defrontar o Famalicão, sem sentir pressão pela igualdade consentida perto do fim na visita ao Moreirense (1-1), apesar do "impacto normal".