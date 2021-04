Actualidade

A maioria dos atletas portugueses aos Jogos Paralímpicos Tóquio2020 vai realizar um estágio de aclimatação em Fujisawa, previsto há mais de um ano, que teve de ser reajustado devido à pandemia, anunciou hoje o comité paralímpico.

Das seis modalidades com presença já assegurada nos Jogos, quatro vão estagiar em Fujisawa, a partir de 15 de agosto: o boccia, o atletismo, a natação e o ciclismo, explicou Leila Marques, chefe da missão portuguesa aos Jogos, no final de uma reunião anual de atletas do Programa de Preparação Paralímpica Tóquio2020.

"A canoagem, por razões logísticas, fará o seu estágio em Komatsu, e a equitação terá de cumprir um período de quarentena em Colónia (Alemanha)", explicou Leila Marques, referindo que o tiro, caso se qualifique, também não marcará presença em Fujisawa, "devido à política de entrada de armas no Japão".