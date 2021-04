Actualidade

O treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, relatou hoje situações de insultos e agressões no final da partida com o Boavista, da 26.ª jornada da I Liga Portuguesa de futebol.

Na sala de imprensa do estádio do Bessa, o treinador foi questionado sobre o motivo de não ter comparecido na entrevista rápida final do canal televisivo que transmitiu a partida, dizendo que não se sentiu seguro.

"Houve incidentes diversos que não me permitiram ir em segurança. Não posso ser insultado e ter um adjunto a ser agredido. Houve um conjunto de coisas que não quero me alongar", disse o técnico dos vila-condenses.