Autárquicas

A coordenadora do BE, Catarina Martins, defendeu hoje que, com o partido com responsabilidades na Câmara de Lisboa, foi possível não só fazer "avanços para todo o país" como mostrar outra forma de fazer política autárquica.

Catarina Martins discursou esta tarde no comício de apresentação da candidatura da deputada Beatriz Gomes Dias como cabeça de lista do Bloco de Esquerda (BE) à Câmara de Lisboa nas próximas eleições autárquicas, que decorreu maioritariamente 'online', estando cerca de 40 pessoas presentes fisicamente na Escola Secundária Maria Amália Vaz de Carvalho, em Lisboa.

A coordenadora do BE começou por defender que, todos os que há quatro anos votaram no partido e permitiram que fosse eleito um vereador, "sabem que valeu a pena", considerando que o partido, apesar do acordo de governação da autarquia com o PS, manteve "toda a autonomia, toda a independência e toda a capacidade de oposição sempre que foi preciso".