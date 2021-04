Actualidade

O Boavista, da I Liga portuguesa de futebol, considerou hoje que o treinador do Rio Ave, Miguel Cardoso, "mentiu de forma descarada", ao mencionar que houve agressões no final do jogo entre as duas equipas, da 26.ª jornada.

"O Boavista desmente categoricamente as acusações do treinador Miguel Cardoso, que mentiu de uma forma descarada, ao falar em agressões, que só existiram na sua fértil imaginação", pode ler-se numa nota enviada pelo clube portuense à comunicação social.

Em causa, estão declarações do treinador do Rio Ave, na sala de imprensa do estádio do Bessa, no final da partida, partilhando que não se sentiu "seguro" para participar na zona de entrevistas rápidas do canal televisivo que transmitiu a partida.