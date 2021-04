Actualidade

Os atletas Samuel Barata, do Benfica, e Carla Salomé Rocha, do Sporting, revalidaram hoje os títulos de campeões nacionais dos 10 mil metros, no Estádio Cidade de Coimbra.

Samuel Barata protagonizou um dos melhores resultados do meio-fundo português nos últimos anos, cortando a meta com a marca de 28.03,94 minutos, melhorando em mais de 26 segundos o seu recorde pessoal, e ficou muito perto de baixar os 28 minutos.

Para ter alcançado a marca, e ficado perto da melhor marca portuguesa dos últimos 15 anos, Samuel Barata contou com o trabalho da 'lebre' de serviço, Hoseas Kiplangat, até aos oito quilómetros.