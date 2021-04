Covid-19

O Brasil registou nas últimas 24 horas 71.832 novos casos de infeção e mais 2.616 mortes por covid-19, elevando o total acumulado de vítimas mortais para 351.334, informou sábado o Governo.

De acordo com o último balanço do Ministério da Saúde, o país ultrapassou hoje os 13,4 milhões de pessoas infetadas, desde o início da pandemia.

O número de mortes registadas hoje é, ainda assim, muito inferior ao de sexta-feira (3.695) e quase metade do recorde diário de mortes no país (4.249), registado na quinta-feira, o que as autoridades justificam com a redução de pessoal de registo durante os fins de semana.