Covid-19

O México registou 2.192 mortos por covid-19 no sábado, com as autoridades a justificarem o número recorde com uma atualização da informação, explicando que 67% destes óbitos datam de 2020.

Mais de dois terços destas mortes foi agora confirmada por uma comissão de especialistas como tendo sido causada pela covid-19.

As autoridades adiantaram ainda que nas últimas 24 horas foram identificados 6.365 casos. O país contabiliza 209.212 mortos e 2.278.420 infetados desde o início da pandemia.