Moçambique/Ataques

O académico Joseph Hanlon, que estuda Moçambique há décadas, considera que as raízes do movimento que atacou Palma há duas semanas, e Mocímboa da Praia em 2017, nasceram nos anos 90, fruto do desinteresse do poder central.

"A zona [de Cabo Delgado] é dominada pelos Mwani, que são muçulmanos com ligações históricas a Zanzibar há séculos (...) e que se juntaram aos Macondes na luta pela independência de Portugal em Mueda, mais acima e no interior da zona costeira dos Mwani, mas os Mwani consideraram que os Makonde tomaram conta da Frelimo e marginalizaram-nos; Cabo Delgado tornou-se a província esquecida, uma das mais pobres, mais desigual e menos educada, com os jovens sem futuro e a tornarem-se inquietos", escreve Joseph Hanlon.

Num extenso artigo publicado no The Africa Report, o professor de Política e Prática de Desenvolvimento na Open University escreve sobre as raízes do movimento que fez dezenas de mortes no final do mês passado, em Palma, o mais mediático dos ataques realizados desde 2017.