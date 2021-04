Actualidade

O Governo da Austrália anunciou hoje que vai apoiar Timor-Leste, assolado por fortes cheias no fim de semana de 03 e 04 de abril, com uma ajuda de emergência adicional no valor de 5,9 milhões de euros.

Em comunicado divulgado na página do Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Governo de Camberra refere que o apoio se destina a colmatar requisitos básicos de segurança alimentar.

Em concreto, será dado apoio financeiro à Cruz Vermelha e a outras organizações locais e não-governamentais que estão a prestar assistência no terreno, bem como ao Programa Alimentar Mundial, na resposta às necessidades alimentares.