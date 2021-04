Actualidade

O FC Porto qualificou-se hoje para a 'final four' da Liga Europeia de hóquei em patins, ao assegurar o triunfo no Grupo A, com o empate 3-3 frente ao Óquei de Barcelos.

Os 'dragões', que tinham batido o Noia, por 7-4, no primeiro jogo, totalizam quatro pontos, mais dois do que os minhotos, que empataram 5-5, no sábado, com a formação espanhola, que encerrou com um ponto a primeira fase da competição, que está a ser disputada no Pavilhão Municipal do Luso, na Mealhada.

Ainda hoje, Oliveirense e Sporting, que ergueu o troféu na última edição disputada, disputam o triunfo no Grupo B, liderado por ambos com três pontos, enquanto o Benfica, que segue no primeiro lugar do Grupo C, com três pontos, vai defrontar o FC Barcelona, que tem um ponto.