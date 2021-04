Sete ilhas dos Açores em aviso amarelo até às 09

O IPMA emitiu hoje um novo aviso amarelo para os Açores devido a precipitação forte, com possibilidade de trovoada, que se estende até às 09:00 de segunda-feira para os grupos Central e Oriental.

Segundo a informação avançada hoje, em comunicado, pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), a precipitação forte, que pode ser acompanhada por trovoada, deixa ambos os grupos em aviso amarelo entre as 14:58 de hoje e as 09:00 de segunda-feira.

Estende-se, assim, até segunda-feira, o aviso amarelo que vigorava entre as 00:00 e as 15:00 de hoje para o grupo central do arquipélago (Terceira, Graciosa, Pico, São Jorge e Faial).