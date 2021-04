Covid-19

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) detetou, no ponto de passagem autorizado de Vila Verde da Raia, no concelho de Chaves, 15 comprovativos de testes à covid-19 que tinham sido falsificados, foi hoje anunciado.

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, o SEF explica que, na mesma operação, também apreendeu um documento de identificação falso e que o caso se verificou no sábado, no âmbito da reposição do controlo de fronteiras com Espanha.

"Os 15 cidadãos, de nacionalidade portuguesa e estrangeira, com idades compreendidas entre os 19 e os 63 anos, a trabalhar em vários países europeus, foram intercetados pelos inspetores do SEF depois de terem efetuado uma manobra suspeita com a viatura onde seguiam", começa por referir o SEF.