Actualidade

O golfista português Pedro Figueiredo, membro do European Tour, conquistou hoje o primeiro torneio do Circuito da Federação Portuguesa de Golfe (FPG), que se jogou durante o fim de semana no Amendoeira Golf Resort, em Alcantarilha, Silves.

O profissional lisboeta contabilizou 133 pancadas, 11 abaixo do Par 72 do traçado O'Connor Jnr., e venceu o primeiro dos cinco torneios que compõem o Circuito FPG com dois 'shots' de vantagem sobre o também profissional Ricardo Melo Gouveia, segundo classificado.

Após entregar um primeiro cartão com 68 pancadas, uma a mais que Vítor Lopes, líder ao final da ronda inaugural, Pedro Figueiredo completou os segundos 18 buracos com 65 'shots', sete abaixo do Par, protagonizando a melhor exibição da jornada, num dia em que o profissional Tiago Cruz fez um 'hole-in-one' no buraco 13.