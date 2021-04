Actualidade

O Benfica juntou-se hoje a Oliveirense, FC Porto e Sporting na 'final four' da Liga Europeia de hóquei em patins, ao vencer o Barcelona por 6-2, na última jornada do grupo C da primeira fase.

Com o apuramento da equipa 'encarnada', Portugal completa o pleno na fase decisiva da prva, com quatro equipas, tendo as quatro equipas espanhola presentes esta fase sido eliminadas: Barcelona, Noia, Réus e Liceo da Corunha.

No último encontro do dia, o Benfica entrou em campo a precisar apenas do empate para assegurar a vitória no grupo, mas revelou-se claramente superior à equipa catlã, a quem só o triunfo interessava, vencendo por claros 6-2.