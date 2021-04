Actualidade

O Sporting voltou a ceder terreno na I Liga portuguesa de futebol pelo segundo jogo consecutivo, ao empatar hoje 1-1 na receção ao Famalicão, em encontro da 26.ª jornada da prova.

Os 'leões' ainda estiveram em vantagem, quando Pedro Gonçalves, que igualou o suíço Seferovic, do Benfica, na liderança dos melhores marcadores, com 16 golos, inaugurou o marcador, aos 25 minutos, mas os famalicenses reagiram de imediato e igualaram volvidos dois minutos, por intermédio de Anderson.

Apesar de nova igualdade, a equipa 'leonina' conserva o primeiro lugar, agora com 66 pontos, mais seis do que o FC Porto, segundo classificado, e nove do que o Benfica, terceiro, enquanto a equipa de Famalicão ganhou mais um ponto na fuga à zona de despromoção, sendo agora 13.º, com 27.