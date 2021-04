Actualidade

O japonês Hideki Matsuyama tornou-se no domingo no primeiro japonês a conquistar um torneio do Grand Slam em golfe, ao vencer o Masters norte-americano de Augusta, com um total de 278 pancadas.

Matsuyama, de 29 anos e vencedor de cinco torneios do circuito PGA, assumiu a liderança da prova na terceira volta, que terminou com quatro pancadas de vantagem para um quarteto perseguidor, e conseguiu ao longo da quarta e decisiva ronda manter a liderança e assegurar o triunfo, à 10.ª participação no torneio, com 10 pancadas abaixo do Par do campo.

Na segunda posição, ficou o norte-americano Will Zalatoris, de 24 anos e em estreia no torneio, com mais uma pancada do que o jogador nipónico, enquanto o terceiro lugar foi repartido entre os também norte-americanos Jordan Spieth e Xander Schaufelle, ambos com mais duas pancadas do que o vencedor do torneio.