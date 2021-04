Covid-19

A Austrália abandonou o objetivo de vacinar toda a sua população até ao final do ano, devido às incertezas relacionadas com o bloqueio às importações de vacinas, anunciou o primeiro-ministro australiano.

"O Governo não estabeleceu e não tem planos para estabelecer novos objetivos para completar as primeiras doses. Queremos que essas primeiras doses sejam administradas antes do final do ano, mas não será possível estabelecer esses objetivos devido a várias incertezas", indicou Scott Morrison no domingo na sua conta do Facebook.

A Austrália, que iniciou a campanha de vacinação no dia 21 de Fevereiro, tinha inicialmente como objetivo imunizar 25 milhões de pessoas até ao final de outubro.