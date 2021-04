Actualidade

A Associação Portuguesa de Hemofilia alertou hoje para as desigualdades no acesso à terapêutica em proximidade a nível nacional, sublinhando que nalgumas regiões os doentes ainda têm de se deslocar centenas de quilómetros para levantar a medicação no hospital.

Em declarações à agência Lusa a propósito do Dia Mundial da Hemofilia, que se assinala no sábado, o presidente da associação defendeu que a estratégia da terapêutica de proximidade devia ser alargada a todo o território.

"O acesso destes doentes à terapia em proximidade, seja em casa ou na farmácia, devia ser uma realidade em todo o território nacional", afirmou Nuno Lopes, presidente da Associação Portuguesa de Hemofilia e outras Coagulopatias Congénitas.