Cabo Verde/Eleições

Pela primeira vez, o terceiro partido cabo-verdiano (UCID) concorre em todos os círculos nas legislativas de 18 de abril e quer vencer as eleições ou eleger deputados suficientes para acabar com as maiorias absolutas em Cabo Verde.

"A UCID está a entrar para estas eleições para ganhar. Mas nós temos a meta máxima que é vencer e temos a meta mínima que é termos um número de deputados suficientemente forte para rompermos com a maioria absoluta e desta forma também conseguirmos influenciar a governação do país mesmo não sendo a UCID a liderar o processo", disse o presidente da União Cabo-verdiana Independente e Democrática (UCID).

Em entrevista à agência Lusa, António Monteiro afirmou, por isso, que ainda é "extemporâneo" falar em possíveis coligações pós-eleitorais com o PAICV ou o MpD, e reafirma: "Estamos a lutar para ganhar as eleições".