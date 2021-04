Actualidade

A historiadora de arte, professora e investigadora Laura Castro foi nomeada para o cargo de diretora regional de Cultura do Norte, revelou hoje à agência Lusa fonte do Ministério da Cultura.

De acordo com a mesma fonte, a secretária de Estado Adjunta e do Património Cultural, Ângela Ferreira, designou Laura Castro para o cargo de diretora regional de Cultura do Norte, num despacho de nomeação que produz efeitos a partir de 19 de abril.

Laura Castro irá ocupar o lugar do anterior diretor regional de Cultura do Norte, o museólogo António Ponte, selecionado em fevereiro deste ano, num concurso internacional, para a direção do Museu Nacional de Soares dos Reis, no Porto.