Actualidade

(CORREÇÃO) Macau, China, 12 abr 2021 (Lusa) - Os residentes de Macau vão voltar a receber um subsídio de cinco mil patacas (525 euros) e um montante de três mil patacas (315 euros) em descontos imediatos, anunciou hoje o Governo. (CORRIGE OS MONTANTES ATRIBUÍDOS: 525 E 315 EUROS E NÃO 525 MIL EUROS E 315 EUROS)

Este projeto de melhoramento do "plano de benefícios do consumo por meios eletrónicos" veio substituir uma terceira ronda de apoios ao consumo "integralmente atribuída através de cupões" de desconto, anunciada em março pelo Governo e recebida com várias críticas da população.

No plano agora anunciado, cada residente, permanente ou não permanente e de todas as idades, vai ter acesso àqueles dois montantes, para usar entre junho e dezembro, num projeto que visa "promover o consumo" e "aliviar as dificuldades da população", depois de ouvidas "diversas opiniões da sociedade", disse o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, em conferência de imprensa.