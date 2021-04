Autárquicas

A concelhia do PSD de Castelo Branco acusou hoje a direção nacional do partido de desrespeitar os estatutos, ao escolher "unilateralmente e discricionariamente" o nome de João Belém para candidato àquele município, contra a escolha dos órgãos locais.

Em comunicado enviado à agência Lusa, a concelhia do PSD de Castelo Branco refere que esta decisão e todas as consequências que a mesma terá no futuro "são da integral e exclusiva responsabilidade do presidente do PSD, Rui Rio".

A Comissão Política Nacional do partido anunciou recentemente o nome do professor jubilado João Belém como o candidato do PSD à Câmara Municipal de Castelo Branco nas eleições autárquicas deste ano.