Actualidade

Ao fim de 10 anos, o aeroporto de Beja está mais consolidado na vertente industrial, assente na manutenção e estacionamento de aeronaves, segundo o município e empresários locais, que reclamam tempo para "voos mais altos" da infraestrutura.

"O aeroporto já começou a ser utilizado para uma das valências identificadas" pelo grupo de estudos que definiu o potencial da infraestrutura, diz à agência Lusa o presidente da Câmara de Beja, Paulo Arsénio, aludindo à componente industrial.

A aposta tem sido "a manutenção de aeronaves, com a criação expectável de 150 postos de trabalho", dos quais "cerca de 50 já criados e com um investimento de 30 milhões de euros executado", aponta, referindo-se à empresa de manutenção aeronáutica Mesa, do grupo Hi Fly, e ao seu novo hangar, a operar desde o início do ano.