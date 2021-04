Actualidade

Os países ocidentais, sobretudo os mais ricos e nos quais há uma cultura mais individualista, são os mais afetados pelo 'burnout' parental, concluiu um estudo internacional pioneiro que envolveu mais de cem cientistas de 42 países, incluindo Portugal.

"O grande foco desta investigação internacional pioneira foi perceber se a incidência do 'burnout' parental depende do contexto cultural do país em que se desenvolve, refletindo a preocupação da comunidade científica com o 'burnout' induzido pelo 'stress' associado ao cuidado de crianças e adolescentes - 'burnout' parental - uma condição que traz sérias consequências quer para os adultos cuidadores, quer para as crianças", afirma a Universidade de Coimbra (UC), numa nota hoje divulgada.

Liderado pelas investigadoras Isabelle Roskam e Moïra Mikolajczak, da Universidade Católica de Louvain, na Bélgica, em Portugal o estudo é coordenado por Anne Marie Fontaine, professora da Universidade do Porto, e Maria Filomena Gaspar, docente da UC e investigadora do Centro de Estudos Sociais.